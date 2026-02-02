Risorgimento a Roma conferenze per rivivere la nascita dell’Italia

Roma si prepara a rivivere i momenti chiave della sua storia con una serie di conferenze dedicate al Risorgimento. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha annunciato un ciclo di incontri che si svolgeranno nei prossimi giorni, focalizzati sulla nascita della Repubblica Romana e sui cambiamenti che hanno segnato la città in quegli anni. Gli eventi puntano a coinvolgere il pubblico, offrendo spunti di riflessione sulla storia locale e sul suo ruolo nel processo di unificazione italiana.

Roma, 2 febbraio 2026 – In occasione degli eventi commemorativi dedicati alla costituzione della Repubblica Romana e nell’ambito di un più vasto progetto di studi e di riletture interpretative sullo sviluppo del Risorgimento nella città di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali organizza un ciclo di conferenze dal titolo Risorgimento a Roma. Il ciclo, a cura di Miguel Gotor (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), intende valorizzazione il periodo storico in confronto alle epoche successive. Il Risorgimento coincide con la nascita della nazione italiana e la fondazione dello Stato unitario e costituisce un momento di fondamentale rilievo storico che è importante sia il più possibile conosciuto soprattutto dai più giovani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Risorgimento Roma

La mostra su Luigi Norfini apre le porte a Lucca e Pescia, portando i visitatori nel cuore dell'Italia del Risorgimento.

Il Polo liceale di Rossano apre una mostra dedicata all'Italia femminile.

Ultime notizie su Risorgimento Roma

