Il Polo liceale di Rossano apre una mostra dedicata all’Italia femminile. Dal 10 febbraio al 9 marzo 2026, l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano organizza “Italia Donna – L’iconografia di una nazione nella storia”. L’esposizione si propone di raccontare il ruolo delle donne nella storia italiana attraverso immagini e documenti, attirando l’attenzione di studenti e visitatori. La mostra si inserisce in un percorso che vuole valorizzare il contributo femminile al nostro Paese.

Dal 10 febbraio al 9 marzo 2026, il Polo liceale di Rossano ospiterà una mostra di rilievo nazionale: “Italia Donna – L’iconografia di una nazione nella storia”, promossa dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L’iniziativa, che si inserisce nel programma celebrativo dei 90 anni del Comitato provinciale di Cosenza, si propone come un percorso visivo e culturale dedicato alla rappresentazione femminile dell’Italia nel corso dei secoli. L’esposizione, composta da settanta pannelli, riproduce opere d’arte, documenti storici, immagini d’epoca e materiali iconografici che raccontano come la figura dell’Italia abbia mutato forma e significato nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano al Polo liceale di Rossano apre la mostra “Italia

Approfondimenti su Rossano Italia

Dal 30 gennaio al 28 giugno 2026, il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea di Padova apre le porte a una mostra dedicata alla propaganda del prestito nazionale durante la Prima guerra mondiale.

Scopri l’affascinante mondo di Luigi Norfini, il pittore del Re, attraverso una mostra imperdibile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rossano Italia

Argomenti discussi: Ministero, nasce l’Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale; Patrimonio culturale e rischi: nasce l’Istituto per la gestione dei rischi del patrimonio culturale; L’AMBASCIATA D’ITALIA A LONDRA E ISTITUTO MARANGONI COLLABORANO AL LOGO E ALL’IDENTITÀ DI MARCHIO DELLA NUOVA CASA ITALIA; L'Istituto Romagnosi Professionale ha una nuova biblioteca, l'inaugurazione dopo i lavori.

L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano al Polo liceale di Rossano apre la mostra Italia DonnaLa Calabria sarà protagonista di un evento unico e originale nello stesso tempo: dal 10 febbraio al 9 marzo 2026, presso il Polo liceale di Rossano, sarà visitabile la mostra Italia donna: l’iconograf ... cosenzapost.it

L'Istituto: Rinnovata per una seconda stagione la serie tratta dal romanzo di Stephen KingMGM+ rinnova per una seconda stagione L'Istituto, la serie tratta dal romanzo omonimo di Stephen King. L'incubo non è finito per i bambini rinchiusi nel famigerato Istituto: MGM+ ha rinnovato per una ... comingsoon.it

MONUMENTO A GIUSEPPE MAZZINI La proposta di un monumento a Giuseppe Mazzini, unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori protagonisti del Risorgimento italiano, fu presentata alla Camera dei Deputati una prima volta nel 1887 ben quin - facebook.com facebook