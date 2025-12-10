Fiumicino ripristino del manto stradale | lavori notturni su via Coni Zugna
A Fiumicino, nelle notti del 10 dicembre 2025, verranno effettuati lavori di ripristino del manto stradale su via Coni Zugna, tra via Passo Buole e via della Scafa. Gli interventi seguono le recenti operazioni di bonifica della condotta idrica realizzate da ACEA ATO2, per garantire la sicurezza e la qualità della strada.
Fiumicino, 10 dicembre 2025 – A seguito degli interventi di bonifica della condotta idrica effettuati nelle scorse settimane da ACEA ATO2, verrà eseguito il ripristino definitivo del manto stradale in via Coni Zugna, nel tratto compreso tra via Passo Buole e via della Scafa. I lavori saranno svolti in orario notturno, dal 9 dicembre al 19 dicembre, dalle 22:00 alle 06:00. Per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: – istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato; – istituzione del senso unico alternato e del limite di velocità a 30 kmh nel tratto interessato dai lavori; – apposizione di idonei cartelli di preavviso del cantiere, lavori in corso, restringimento di carreggiata, obbligo a 45° dx eo sx eo segnali di senso unico alternato, limite di velocità di 30 Kmh. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
? FIUMICINO ONLINE - Via Coni Zugna, al via il ripristino del manto stradale dopo i lavori ACEA. Interventi in notturna dal 9 al 19 dicembre: senso unico alternato e divieti di sosta nel tratto tra via Passo Buole e via della Scafa ... Clicca qui per leggere l'articol Vai su Facebook
"CANTIERI DI FIUMICINO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Fiumicino, ripristino del manto stradale: lavori notturni su via Coni Zugna - Fiumicino, 10 dicembre 2025 – A seguito degli interventi di bonifica della condotta idrica effettuati nelle scorse settimane da ACEA ATO2, verrà eseguito il ripristino definitivo del manto stradale in ... Segnala ilfaroonline.it
