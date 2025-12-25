Il responsabile del settore servizi al territorio del comune di Maddaloni ha approvato gli atti finali dei lavori di ripristino del manto stradale e incremento delle caditoie nel tratto viario sull'Appia fino al confine col comune di San Nicola la Strada.I lavori sono stati affidati mediante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Lavori di ripristino del manto stradale e incremento delle caditoie sull'Appia

