Riposto avviati i rilievi stradali e laser scanner sul lungomare di Torre Archirafi dopo il ciclone Harry

Questa mattina sono iniziati i rilievi sulla strada e sul lungomare di Torre Archirafi, a Riposto. Le operazioni coinvolgono il laser scanner e si concentrano sulle aree più danneggiate dal passaggio del ciclone Harry. Le autorità vogliono capire meglio l’entità dei danni e pianificare gli interventi di ripristino. I lavori sono in corso e si aspettano risultati nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi sono iniziati a Riposto i rilievi stradali e laser scanner su via Marina e sul lungomare di Torre Archirafi, tra le zone maggiormente colpite e compromesse dal passaggio del ciclone Harry. Il lungomare, nonostante siano stati conclusi rapidamente gli interventi di rimozione dei detriti, resta al momento interdetto al traffico veicolare in via precauzionale, in attesa del completamento delle verifiche tecniche. Le indagini in corso sono finalizzate ad accertare lo stato delle infrastrutture al di sotto del manto stradale, per escludere la presenza di vuoti o scavernamenti provocati dalla forza delle onde, che potrebbero determinare cedimenti o crolli con gravi rischi per la pubblica incolumità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il cedimento del marciapiede e del muretto di protezione sul lungomare tra Riposto e Torre Archirafi ha causato l’interdizione della zona da diversi mesi.

Oltre 100 volontari si sono uniti a Stazzo per interventi di ripristino del lungomare danneggiato dal ciclone Harry.

