Cedimento del marciapiede sul lungomare tra Riposto e Torre Archirafi il Comune | Zona interdetta da mesi

Il cedimento del marciapiede e del muretto di protezione sul lungomare tra Riposto e Torre Archirafi ha causato l’interdizione della zona da diversi mesi. L’incidente ha reso necessario un intervento di messa in sicurezza, mantenendo la zona comunque chiusa al pubblico in attesa di lavori di riparazione. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti, che stanno valutando le soluzioni più idonee per ripristinare la sicurezza dell’area.

Un cedimento del marciapiede e del muretto di protezione si è verificato lungo il tratto di lungomare che collega Riposto al borgo di Torre Archirafi. Il crollo ha interessato una porzione della sede pedonale affacciata sul mare. L'area, precisano dal Comune, era già stata transennata. Un crollo annunciato sul lungomare tra Riposto e Torre Archirafi: si apre voragine sul marciapiede - Il tratto di marciapiede dove si notano diverse fessurazioni era stato precauzionalmente transennato alcune settimane fa.

Giarre, crolla porzione di marciapiede in via Quasimodo: si apre una pericolosa voragine - Un improvviso cedimento del marciapiede si è verificato nei giorni scorsi in via Salvatore Quasimodo, nel cuore di uno dei quartieri residenziali più popolosi della città. gazzettinonline.it

Pochi minuti prima una donna si era appena allontanata da quel punto. Un dettaglio che, col senno di poi, ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere gravissime. Il cedimento della palma, avvenuto improvvisamente in viale della palme a pochi metri - facebook.com facebook

