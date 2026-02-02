La riorganizzazione degli enti pubblici nella Terra di Mezzo scatena le polemiche. Nei Comuni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto sono scoppiate dure discussioni sull’affidamento di un progetto di riorganizzazione allo studio Sistema Susio. Il progetto ha suscitato reazioni contrastanti tra amministratori e cittadini, con alcuni che chiedono più chiarezza e altri che difendono l’interesse a migliorare i servizi pubblici. La questione resta al centro del dibattito locale, mentre si attendono sviluppi sulla reale portata

Bagnolo (Reggio Emilia), 2 febbraio 2026 - Polemica nei Comuni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, dell’Unione Terra di Mezzo, sull'affidamento di un progetto di riorganizzazione degli enti allo studio Sistema Susio, il cui fondatore e amministratore unico è il dott. Bruno Susio, che è pure uno dei due componenti in carica del Nucleo di Valutazione dell'Ente, nonchè dei tre Comuni in questione. Il consigliere bagnolese Gianluca Paoli ha chiesto spiegazioni ai sindaci, sottolineando come possa delinearsi una incompatibilità di un incarico oneroso a un soggetto che, per definizione, dovrebbe essere "indipendente" e che, tra i propri compiti, ha quello di vigilare sulla corretta applicazione del sistema di gestione, fungendo da "controllore" della stessa Unione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riorganizzazione enti pubblici, polemiche nella Terra di Mezzo

