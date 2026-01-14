Riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi per cittadini associazioni ed enti pubblici

È ripresa la distribuzione gratuita di piante e alberi promossa dal progetto

E' ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi, al momento presso i vivai forestali pubblici regionali, nell’ambito del progetto "Mettiamo radici per il futuro"; è rivolta a enti pubblici, associazioni, cittadine e cittadini. Per il 2026, la Regione ha deciso di anticiparne l’avvio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Giornata nazionale degli alberi, torna la distribuzione gratuita delle essenze: le info

Leggi anche: Parte il bando della Regione per enti pubblici, associazioni e soggetti che organizzano grandi eventi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Distribuzione gratuita di piante a Galeata - Presso il vivaio di Castellaro è possibile ritirare piccoli alberi e siepi sia ad uso privato sia a fini forestali. ilrestodelcarlino.it

"Piante gratuite? Solo propaganda" - La distribuzione di piantine ai cittadini, destinate a diventare alberi utili all’ambiente e alla salute pubblica è un tema che dovrebbe unire. msn.com