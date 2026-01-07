enti pubblici ecco i concorsi

La Città metropolitana di Milano ha aperto tre bandi di concorso, con scadenza alle 12 del 22 gennaio. Le selezioni offrono in totale 10 posti di lavoro rivolti a candidati interessati a collaborare con l’ente pubblico. Si tratta di un’opportunità da considerare per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico e contribuire al servizio territoriale.

Una nuova tornata di assunzioni per la Città metropolitana di Milano, che ha aperto tre bandi, in scadenza alle 12 del 22 gennaio, con in palio 10 posti di lavoro. In particolare: concorso Pubblico, per esami, per la copertura di 5 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Funzionarioa tecnicoa - Area dei funzionari ed elevata qualificazione; concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttoretrice Informaticoa - Area degli Istruttori; concorso pubblico, per esami, per la copertura di 4 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Operatoretrice Espertoa ausiliarioa - Area Operatori esperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

