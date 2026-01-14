Colpo Pisa | arriva Rafiu Durosinmi a titolo definitivo dal Viktoria Plze?

Il Pisa Sporting Club annuncia l’ingaggio di Rafiu Durosinmi, arrivato a titolo definitivo dal Viktoria Plzen. Il nuovo attaccante si unisce alla rosa nerazzurra, rafforzando il reparto offensivo della squadra. La società ha concluso con successo la trattativa, accogliendo con entusiasmo il giocatore che metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie qualità tecniche per la stagione in corso.

PISA – Il reparto offensivo nerazzurro ha un nuovo protagonista. Il Pisa Sporting Club ha chiuso positivamente la trattativa: Rafiu Durosinmi è ufficialmente un nuovo calciatore del club. L’accordo è stato raggiunto con il Fc Viktoria Plze? per un trasferimento a titolo definitivo. Attaccante nigeriano, nato nel 2003, Durosinmi è un prospetto che brucia le tappe. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un’esperienza significativa nel calcio che conta. Il suo percorso è iniziato nella Repubblica Ceca, debuttando nella massima serie nel 2021 con il Karviná. Il vero salto di qualità arriva l’anno successivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

