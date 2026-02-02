rifiuti urbani e impianto salanetti fornaciari contro ercolini

Il dibattito sui rifiuti a Porcari si infiamma. Fornaciari critica Ercolini, ricordando che il Comune non applica ancora la Tarip, la tariffa puntuale, e che questo influisce molto sui dati di indifferenziato. Secondo Fornaciari, non si può fare un confronto diretto tra Comuni che adottano la tariffa puntuale e quelli che ancora non l’hanno fatto. La tensione si alza mentre si discute di come gestire meglio i rifiuti urbani.

"Ma Ercolini lo sa che il Comune di Porcari non applica la Tarip e il dato dell’indifferenziato dipende soprattutto da questo? Non si possono paragonare i Comuni che adottano la tariffazione puntuale con quelli che ancora non ce l’hanno. Inoltre parla dell’utilità dell’impianto ma non si preoccupa mai della sua localizzazione". Dura replica del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari al presidente del Centro Ricerca Rifiuti Zero che ha sottolineato come Porcari producesse quattro volte più di Capannori di rifiuto residuo per ciascun abitante. Ercolini ha anche ribadito che, secondo lui, l’ impianto di riciclo di scarti tessili e prodotti assorbenti, non si tocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it





