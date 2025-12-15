Rapporto rifiuti urbani Numeri e sfide future secondo l’Ispra

Il rapporto dell’Ispra analizza i dati sui rifiuti urbani in Italia, evidenziando una produzione di circa 30 milioni di tonnellate nell’ultimo anno, con un incremento del 2,3%. L’articolo esplora le sfide future legate alla gestione dei rifiuti e alle strategie necessarie per migliorare la sostenibilità ambientale nel Paese.

Gli italiani hanno prodotto, nell’ultimo anno, circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti con una crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente. Questo nonostante l’economia del nostro Paese abbia fatto registrare un aumento del Prodotto interno lordo e dei consumi dello 0,7%. Cresce anche la raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale che si attesta al 67,7% e il Mezzogiorno continua a ridurre il divario con il Centro e il Nord. Le percentuali più alte si registrano in Emilia Romagna (79%) e in Veneto (78,2%). Tra le città con oltre 200 mila abitanti, Bologna è l’unica che supera la media nazionale di raccolta sfiorando il 73%. Formiche.net

