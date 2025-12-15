Rapporto rifiuti urbani Numeri e sfide future secondo l’Ispra
Il rapporto dell’Ispra analizza i dati sui rifiuti urbani in Italia, evidenziando una produzione di circa 30 milioni di tonnellate nell’ultimo anno, con un incremento del 2,3%. L’articolo esplora le sfide future legate alla gestione dei rifiuti e alle strategie necessarie per migliorare la sostenibilità ambientale nel Paese.
Gli italiani hanno prodotto, nell’ultimo anno, circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti con una crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente. Questo nonostante l’economia del nostro Paese abbia fatto registrare un aumento del Prodotto interno lordo e dei consumi dello 0,7%. Cresce anche la raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale che si attesta al 67,7% e il Mezzogiorno continua a ridurre il divario con il Centro e il Nord. Le percentuali più alte si registrano in Emilia Romagna (79%) e in Veneto (78,2%). Tra le città con oltre 200 mila abitanti, Bologna è l’unica che supera la media nazionale di raccolta sfiorando il 73%. Formiche.net
Rifiuti urbani, i numeri di Ispra: i ritardi della Sicilia tra carenze infrastrutturali, crisi dell’organico e alti costi del servizio - L'Italia a tre velocità nel Rapporto ISPRA 2025: i ritardi della Sicilia: siamo in coda tra le Regioni del Mezzogiorno, serve accelerare con i fondi del PNRR per ridurre il divario impiantistico e abb ... ilsicilia.it
Rifiuti urbani, i numeri di Ispra. Si differenzia di più: l’eccellenza di Trapani e Ragusa contrasta con le criticità di Palermo, Siracusa e Catania - I dati provinciali del Rapporto Rifiuti Urbani Edizione 2025 dell'ISPRA: un riflettore sulle dinamiche locali nei comuni che determinano il successo o il fallimento della gestione integrata dei rifiut ... ilsicilia.it
