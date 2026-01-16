Rifiuti altamente tossici Dopo 27 anni la rimozione

Dopo oltre 27 anni, iniziano le operazioni di rimozione dei rifiuti altamente tossici a Fiesse, in provincia di Brescia. I primi camion hanno già prelevato una parte dei materiali pericolosi presenti nella zona di Cascina Piave, all’interno di un intervento volto a garantire la sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica. La bonifica rappresenta un passo importante per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella comunità locale.

FIESSE (Brescia) I primi camion, una decina, sono arrivati ieri, a Fiesse, in località cascina Piave, per portar via una prima parte del cumulo di veleni che, dal 1998, incombe sul terreno e sulla falda del comune bresciano. "Avevo 47 anni quando è stata scoperta questa criticità – ricorda il sindaco Sergio Cavallini – oggi ne ho 74 e finalmente vedo i camion che arrivano a portar via questo materiale inquinato". A sbloccare la rimozione dei rifiuti dalle ex Cave Rocca, l'intervento della Regione che, attraverso l'assessorato all'Ambiente guidato da Giorgio Maione, ha messo sul tavolo 4 milioni di euro.

