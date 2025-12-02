Abbandono di rifiuti tossici coppia alla sbarra

Stavano abbandonando rifiuti tossici, ma non erano sfuggiti ai carabinieri che li avevano sopresi in flagranza di reato. Nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto dei reati ambientali, disposta dal Comando provinciale di Fermo, i militari dell’Arma di Monte Urano avevano così denunciato due coniugi 22enni di nazionalità romena, resisi autori di reati ambientali. La coppia, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per essere processata. I due erano stati individuati e fermati dai carabinieri in località "Fosso della Luce" di Monte Urano, mentre cercavano di disfarsi di 36 latte metalliche, contenenti residui tossici di collanti per il settore calzaturiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbandono di rifiuti tossici, coppia alla sbarra

