Abbandono di rifiuti tossici coppia alla sbarra

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavano abbandonando rifiuti tossici, ma non erano sfuggiti ai carabinieri che li avevano sopresi in flagranza di reato. Nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto dei reati ambientali, disposta dal Comando provinciale di Fermo, i militari dell’Arma di Monte Urano avevano così denunciato due coniugi 22enni di nazionalità romena, resisi autori di reati ambientali. La coppia, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per essere processata. I due erano stati individuati e fermati dai carabinieri in località "Fosso della Luce" di Monte Urano, mentre cercavano di disfarsi di 36 latte metalliche, contenenti residui tossici di collanti per il settore calzaturiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

