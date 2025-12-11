Ponte Monumentale rimozione ponteggi al via | chiusure limiti e percorsi alternativi

Al via le operazioni di rimozione dei ponteggi sul Ponte Monumentale di Genova, con conseguenti modifiche alla viabilità. Sono previste chiusure e limiti di accesso, oltre a percorsi alternativi per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori. Ecco le informazioni utili per muoversi durante questa fase di intervento.

Modifiche alla viabilità per lo smontaggio di una prima parte del cantiere del Ponte Monumentale, nel cuore di Genova. Il ponte, in via XX Settembre, è stato interessato da lavori di rifacimento e impermeabilizzazione, finanziati con fondi Pnrr: un'opera che ha accumulato negli anni una serie di.

Ponte Monumentale di Genova, terminati gli interventi in corso Podestà - Genova – A novembre il Ponte Monumentale si spoglierà dei ponteggi per svelare il suo primo restauro completo dai tempi della sua costruzione, datata 1890: è infatti previsto per la fine dell’anno il ... Come scrive ilsecoloxix.it

