Il ponte di San Gianni riapre dopo anni di lavori, offrendo un importante miglioramento ai collegamenti della zona. Per le circa trenta famiglie residenti, questa riapertura rappresenta un passo avanti nel ripristino della normalità, dopo più di quattro anni di isolamento. La ripresa dei collegamenti contribuirà a facilitare la mobilità e la vita quotidiana della comunità, segnando un nuovo capitolo per il quartiere in vista delle festività natalizie.

Un regalo di Natale per quella trentina di famiglie residenti, che da oltre quattro anni vivevano una situazione di disagio nei collegamenti. Stamani alle 11, infatti, verrà riaperto al traffico il ponte sul fosso del Torbellino a San Gianni, Antiata e Calucaccia, tre località del Comune di Sestino a quasi 15 chilometri di distanza dal capoluogo sul versante che confina con la Romagna. Una distanza che, per questo motivo, si era ulteriormente allungata e su un’alternativa non delle migliori; anzi, una sorta di mulattiera o quasi. Era l’ottobre del 2021 quando i tecnici constatarono le precarie condizioni nelle quali era ridotto il piccolo manufatto (25 metri di lunghezza) lungo la strada comunale nelle vicinanze della chiesa di San Giovanni in Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regalo di Natale per don Arialdo. Il ponte riapre dopo anni di lavori e ’libera’ San Gianni dall’isolamento

Leggi anche: Riapre il ponte dopo i lavori. Il via libera da mezzogiorno

Leggi anche: Dopo 24 anni riapre il campo di Atletica Leggera intitolato a Gianni Caruso

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Regalo di Natale per don Arialdo. Il ponte riapre dopo anni di lavori e ’libera’ San Gianni dall’isolamento.

Io non sono un regalo di Natale. Io sono per sempre. Dietro a quegli occhi c’è una vita intera che chiede solo amore, tempo e responsabilità. Un cucciolo non è un pacco da scartare, ma una scelta che dura negli anni. Se stai pensando di adottare, fallo co - facebook.com facebook

#Paolini, il regalo di Natale ai fan: l'azzurra mette in palio le sue racchette x.com