Ricoverato in ospedale Scoperta choc sul tifoso che ha lanciato il petardo durante Cremonese-Inter | chi è

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso ha lanciato un petardo, facendo scattare l’allarme tra le forze dell’ordine e i presenti. Il supporter è stato portato in ospedale, ma ancora non si conosce la sua identità. La serata, che si era annunciata tranquilla e vittoriosa per i nerazzurri, si è conclusa con un episodio che potrebbe avere conseguenze legali e sportive.

Una serata che avrebbe dovuto scorrere senza scosse, chiusa da una vittoria netta sul campo, si è invece trasformata in un caso destinato a lasciare strascichi pesanti. Durante la ripresa della sfida tra Cremonese e Inter, un petardo è esploso a pochi passi dal portiere della Cremonese, spezzando per un attimo il ritmo della gara e portando l’attenzione lontano dal campo. Un gesto che, paradossalmente, rischia di mettere in difficoltà proprio la squadra che stava vincendo. L’episodio si è verificato all’inizio del secondo tempo, quando dalla curva occupata dai tifosi interisti è stato lanciato l’ordigno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo che si è esploso a pochi centimetri da Audero.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, è stato individuato chi ha lanciato il petardo.

