Cremonese Inter ecco chi ha lanciato il petardo | individuato! Adesso rischia…

Durante la partita tra Cremonese e Inter, è stato individuato chi ha lanciato il petardo. La persona rischia ora conseguenze legali e sanzioni sportive. La polizia sta indagando per capire come sia stato possibile introdurre l’oggetto nello stadio.

Inter News 24 Cremonese Inter, ecco chi ha lanciato il petardo: individuato! Adesso rischia. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il post-partita della sfida tra Cremonese e la Beneamata continua a far discutere, ma questa volta non per le dinamiche di gioco espresse sul rettangolo verde. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport (fonte), le autorità avrebbero compiuto un passo decisivo nelle indagini relative ai fatti di Cremona. Pare infatti che sia già stato individuato il responsabile degli spiacevoli episodi avvenuti allo stadio Zini, un evento che ha scosso l’ambiente dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cremonese Inter, ecco chi ha lanciato il petardo: individuato! Adesso rischia… Approfondimenti su Cremonese Inter Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo lanciato dal settore degli interisti A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite. Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3' Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Serie A – Cremonese-Inter, arbitra Massa: ecco chi c’è al VAR; Forfait in casa Inter! Carlos Augusto salta la Cremonese: ecco il motivo; Carlos Augusto salta Cremonese-Inter per infortunio: quando torna e chi gioca sulle fasce allo Zini; L’occasione dell’Inter: ecco come i nerazzurri possono sfruttare il calendario per la fuga. Cremonese-Inter 0-2, gol e highlights: segnano Lautaro e ZielinskiL'Inter vince a Cremona e si porta al momento a +8 sul Milan. Match sbloccato al 16' su un asse consolidato: corner di Dimarco e colpo di testa di Lautaro. La Cremonese reagisce, ma Vardy spreca un co ... sport.sky.it Cremonese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioniI grigiorossi di Nicola ospitano allo Zini i nerazzurri di Chivu: in palio punti importanti per salvezza e Scudetto ... tuttosport.com Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3’ Brutto episodio a Cremona durante la sfida tra la squadra di Nicola e l’Inter. A ripresa appena cominciata, attorno al 49’, dallo spicchio di tifosi i nerazzurri è piov - facebook.com facebook Le parole del Presidente Marotta al termine di Cremonese - Inter bit.ly/3M6Dxm2 x.com

