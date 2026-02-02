Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo che si è esploso a pochi centimetri da Audero. L’esplosione ha causato l’amputazione di tre dita al supporter, ora ricoverato in ospedale. La polizia ha già individuato il responsabile.

Minuto 48 della sfida tra Cremonese e Inter: un petardo lanciato dal settore ospiti, quello occupato dai tifosi nerazzurri, esplode a pochi centimetri dal portiere grigiorosso Emil Audero. Il calciatore ha un taglio alla gamba e inizialmente fatica a sentire dall’orecchio destro, poi riesce a riprendere a giocare. Unanime la condanna, in primis da parte della stessa Inter, che ora rischia almeno una multa e restrizioni per i propri tifosi. Intanto le forze dell’ordine si sono messe subito al lavoro per individuare l’autore del gesto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tifoso è stato rintracciato perché si trova ricoverato in ospedale: ha perso tre dita maneggiando il petardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Individuato il tifoso che lanciato il petardo verso Audero: “Ha perso tre dita, è ricoverato in ospedale”

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero.

La polizia ha arrestato il giovane che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter.

