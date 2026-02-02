Resti di Daniela Ruggi ricerche e scavi nella torre di Montefiorino L’avvocato | Il fratello non verrà indagato per omicidio

Resti trovati nella torre di Montefiorino, dove sono in corso le ricerche e gli scavi. Dopo oltre un anno dalla scomparsa di Daniela Ruggi, i carabinieri continuano a scavare tra le macerie della torre, sperando di trovare ulteriori indizi. Il ritrovamento del teschio ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, anche se l’avvocato del fratello della donna ha già escluso l’ipotesi di un’indagine per omicidio nei suoi confronti. Restano ancora molte domande senza risposta, mentre le forze dell’ordine lavor

Vitriola di Montefiorino (Modena), 2 febbraio 2026 – Dopo il rinvenimento del teschio di Daniela Ruggi, scomparsa a settembre del 2024, continueranno i prossimi giorni le ricerche e soprattutto gli scavi nella torre di Montefiorino, teatro della macabra scoperta. Saranno effettuati alcuni sopralluoghi, proprio per capire la staticità dell'edificio, che in buona parte è crollato, e soprattutto affinché gli operatori e i medici legali lavorino in sicurezza. Non si esclude che i resti di Daniela Ruggi, al di là del teschio che ora è nelle mani della professoressa Cristina Cattaneo nell'istituto Medico legale di Milano, siano ancora lì sotto.

Nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino, sono stati trovati resti umani all’interno di un casolare abbandonato.

La polizia ha trovato i resti di Daniela Ruggi nella torre dell’Appennino modenese.

