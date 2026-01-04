Resti umani in un casolare a Montefiorino | si pensa a Daniela Ruggi

Da modenatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino, sono stati trovati resti umani all’interno di un casolare abbandonato. La scoperta, comunicata dalla trasmissione

Secondo la trasmissione "Chi l'ha visto?", sarebbero stati rinvenuti dei resti umani all'interno di un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Subito si è pensato a Daniela Ruggi, scomparsa proprio da Vitriola nel 2024, ad avvalorare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

