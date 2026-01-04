Resti umani in un casolare a Montefiorino | si pensa a Daniela Ruggi
Nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino, sono stati trovati resti umani all’interno di un casolare abbandonato. La scoperta, comunicata dalla trasmissione
Secondo la trasmissione "Chi l'ha visto?", sarebbero stati rinvenuti dei resti umani all'interno di un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Subito si è pensato a Daniela Ruggi, scomparsa proprio da Vitriola nel 2024, ad avvalorare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa
Leggi anche: Daniela Ruggi, ultime notizie: trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa. “C’è intimo femminile”
Daniela Ruggi, Chi l'ha visto: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare». Cosa sappiamo - ' sono stati trovati resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena). corriereadriatico.it
Caso Ruggi, trovati resti in un casolare abbandonato. Vicino anche un indumento intimo femminile - non è molto distante dalla casa in cui abitava la donna scomparsa sull'Appennino Modenese. rainews.it
Daniela Ruggi scomparsa, il programma «Chi l'ha visto»: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare» - L'indiscrezione della trasmissione televisiva sulla 32enne scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, in provincia di Modena: area sotto sequestro vicino all'abitazione ... corrieredibologna.corriere.it
#Modena Accertamenti su resti umani e un capo di abbigliamento intimo femminile trovati in un casolare abbandonato a Montefiorino, non lontano dall'abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Lo si legge sui social di @chilhavistorai3 x.com
In casa teneva resti umani in salamoia e ossa, scoperti solo dopo il suo arresto per aggressione nel 1924. #truecrime - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.