Report risultato e gol con Ronaldo assente per la vittoria decisiva in trasferta

L’Al-Nassr ha vinto 1-0 in trasferta contro l’Al Riyadh, senza Cristiano Ronaldo. Il gol decisivo di Sadio Mane nel primo tempo ha deciso il match, confermando la buona forma della squadra senza il suo portoghese. La vittoria permette all’Al-Nassr di mantenere terreno in campionato, mentre Ronaldo resta in attesa di rientrare in campo.

2026-02-02 19:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Al-Nassr ha ottenuto una cruciale vittoria esterna per 1-0 sull’Al Riyadh, con il gol di Sadio Mane nel primo tempo che si è rivelato sufficiente a separare le due squadre in una partita senza Cristiano Ronaldo. I padroni di casa partono energicamente e sono i primi a rendersi pericolosi nei primi dieci minuti. Una routine su calcio piazzato ha quasi colto di sorpresa Al-Nassr quando Sergio Gonzalez ha risposto alla conclusione di Toze con un tiro di sinistro che ha colpito la traversa, offrendo un primo avvertimento agli ospiti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa partita, l'Al-Nassr ha conquistato una vittoria importante contro l'Al-Taawoun, mantenendo vive le speranze di posizionarsi ai vertici della Pro League saudita.

