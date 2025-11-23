Report risultato e gol mentre Cristiano Ronaldo segna uno straordinario tiro in rovesciata
2025-11-23 21:54:00 Breaking news: Cristiano Ronaldo ha rubato i riflettori con una sensazionale rovesciata al 96? per suggellare una vittoria per 4-1 nella Saudi Pro League. L’attaccante portoghese ha risposto con un tempismo perfetto al cross di Nawaf Boushal, lanciandosi in un acrobatico tiro in testa che Moris non è riuscito a respingere nonostante ci fosse riuscito. Il gol di Al-Nassr è iniziato al 39? quando João Félix ha concluso il cross basso di Angelo con un tocco composto di prima volta nell’angolo inferiore. Solo tre minuti più tardi, Wesley raddoppia con uno splendido tiro ad effetto da fuori area, deviando la palla nell’angolo in alto a destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
