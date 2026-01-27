Report risultato e gol mentre Ronaldo e soci colmano il divario in vetta

In questa partita, l’Al-Nassr ha conquistato una vittoria importante contro l’Al-Taawoun, mantenendo vive le speranze di posizionarsi ai vertici della Pro League saudita. La squadra di Cristiano Ronaldo ha messo a segno un gol decisivo, rafforzando la propria posizione in classifica. Questo risultato testimonia l’impegno e la crescita del club in un campionato competitivo.

2026-01-26 21:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Al-Nassr ha superato l’Al-Taawoun vincendo 1-0 nella Pro League saudita, con la squadra di Cristiano Ronaldo che è tornata al secondo posto in classifica. I padroni di casa partono in modo aggressivo e pensano di essere in vantaggio dopo cinque minuti quando Mohamed Simakan colpisce di testa da distanza ravvicinata. Tuttavia, il gol è stato annullato dopo una revisione del VAR, con Simakan giudicato in fuorigioco nella preparazione. Quel preavviso ha fatto ben poco per rallentare Al-Nassr, che ha continuato ad avanzare con Ronaldo, Joao Felix e Kingsley Coman.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’Al-Nassr ha consolidato la sua posizione in classifica della Pro League saudita, vincendo 2-1 in trasferta contro il Damac.

