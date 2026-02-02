Renna | Riconoscimento degli Asacom un passo avanti ma restano troppe incognite

Questa mattina Antonio Renna, presidente del comitato, ha commentato il riconoscimento degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) come operatori socio-educativi. Renna ha detto che si tratta di un passo avanti importante, ma ci sono ancora molte incognite da risolvere. La sua opinione arriva in un momento di attesa, mentre si definiscono i dettagli di questa novità.

Il presidente del comitato Antonio Renna Bene il riconoscimento degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) come operatori socio-educativi. Tuttavia, il nuovo disegno di legge incanala la professione fortemente verso la laurea L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione). E chi ha un’altra laurea, come Psicologia o affini, cosa ne sarà? Dopo anni di lavoro concreto e qualificato nelle scuole, non siamo più “idonei” solo perché il titolo non è quello previsto dal nuovo profilo? Un’altra questione cruciale riguarda chi già lavora come Asacom ma non ha ancora maturato i 36 mesi di servizio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al Ministero dell’Agricoltura si è concluso il Tavolo sul comparto lattiero-caseario, raggiungendo un accordo sui prezzi alla stalla per i primi tre mesi del 2026.

A pochi giorni dall'inizio delle vacanze natalizie, la vicenda Asacom nelle scuole cittadine continua a creare disagi.

