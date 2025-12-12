Tavolo del latte Confagri | Intesa sui prezzi ma restano molte incognite

Al Ministero dell’Agricoltura si è concluso il Tavolo sul comparto lattiero-caseario, raggiungendo un accordo sui prezzi alla stalla per i primi tre mesi del 2026. Nonostante l’intesa, persistono molte incognite che potrebbero influire sull’andamento del settore nei prossimi mesi.

