Tavolo del latte Confagri | Intesa sui prezzi ma restano molte incognite
Al Ministero dell’Agricoltura si è concluso il Tavolo sul comparto lattiero-caseario, raggiungendo un accordo sui prezzi alla stalla per i primi tre mesi del 2026. Nonostante l’intesa, persistono molte incognite che potrebbero influire sull’andamento del settore nei prossimi mesi.
Si è concluso al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) il Tavolo sul comparto lattiero-caseario, che ha portato a un’intesa sui prezzi alla stalla per i primi mesi del 2026: 0,54 €l a gennaio, 0,53 €l a febbraio e 0,52 €l a marzo. L’importante sforzo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
