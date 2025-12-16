Asacom a un passo da Natale ancora disagi | Alunni scoperti e molti operatori non pagati

A pochi giorni dall'inizio delle vacanze natalizie, la vicenda Asacom nelle scuole cittadine continua a creare disagi. Alunni scoperti e numerosi operatori non ancora pagati evidenziano le difficoltà persistenti, mantenendo alta la preoccupazione tra famiglie e istituzioni scolastiche.

A pochi giorni dall'inizio delle vacanze natalizie, non è ancora risolta la vicenda Asacom nelle scuole della città. “Il Comune ha aperto una nuova finestra straordinaria per inserire lavoratori nella graduatoria triennale (profilo A) del servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla. Palermotoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Associazione Asacom added a new photo. - Associazione Asacom - facebook.com facebook