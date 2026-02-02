Questa sera, nel centro storico di Reggio Calabria, un incidente in via Spanò Bolani ha causato pesanti rallentamenti al traffico. Diversi veicoli sono rimasti bloccati, creando una lunga coda di auto e moto che si estende per diversi metri. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro o eventuali feriti, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica. La strada rimane chiusa al traffico mentre i mezzi di soccorso si occupano della situazione.

Un incidente stradale ha provocato forti rallentamenti nel centro storico di Reggio Calabria, in via Spanò Bolani, nel tardo pomeriggio di oggi. L’evento si è verificato all’incrocio tra il lungomare Falcomatà e la salita che porta a Piazza Italia, zona ad alto traffico pedonale e veicolare, particolarmente intensa nel periodo serale. Secondo quanto accertato dai primi rilievi, uno scooter è finito rovesciato al centro della carreggiata dopo un impatto con un altro veicolo, non ancora identificato. L’urto ha causato l’arresto del traffico in entrambe le direzioni, con code che si sono protratte per oltre un’ora in un’area già sensibile ai blocchi di circolazione a causa della densità abitativa e del flusso turistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, incidente stradale in via Spanò Bolani: traffico rallentato

Approfondimenti su Reggio Calabria Incidente

Nella mattinata di oggi, il traffico ferroviario tra Parma e Reggio Emilia ha subito rallentamenti a seguito di un incidente ferroviario nelle prime ore del giorno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Reggio Calabria Incidente

Argomenti discussi: Autoarticolato carico di arance si ribalta a Contursi, disagi lungo la A2 del Mediterraneo; Incidente sulla statale 106, auto finisce sull’aiuola di una rotatoria; Incidente nella notte a Pastena: tratto chiuso e poi riaperto, si indaga; Reggio Calabria, nuovo terribile incidente stradale a pochi metri dal Duomo: un morto.

Reggio Calabria, incidente stradale in via Spanò Bolani: traffico rallentatoUn incidente stradale si è verificato questa sera nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente in via Spanò Bolani. Il sinistro ha avuto luogo nell’intersezione strategica che collega il lungom ... strettoweb.com

Incidente stradale in Calabria: coinvolto uno scooterSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella gestione dell’emergenza ... zoom24.it

I locali agganciati da Reggio Calabria in testa alla classifica - facebook.com facebook

Il volume adottato da un istituto di Reggio Calabria parla di magistrati sotto attacco dalla politica. Rampelli: "La riforma viene piegata alle logiche del No scrivendo falsità" x.com