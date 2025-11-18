Incidente stradale alla galleria di Solofra | traffico rallentato ma nessun ferito

Un incidente tra un furgone e un’auto si è verificato subito dopo l’uscita della galleria di Solofra, in direzione Avellino. Non si registrano feriti, ma l’impatto ha reso necessario l’intervento della Polizia Stradale.Rilievi e traffico rallentato durante le operazioniLe operazioni di rilievo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it