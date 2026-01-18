Fedez ha chiarito la sua posizione sul referendum sulla giustizia, precisando di non essere testimonial del sì e di aver ospitato nel suo podcast solo sostenitori del no. In una dichiarazione, il rapper ha sottolineato come alcune notizie abbiano distorto il suo ruolo e le opinioni espresse, invitando alla corretta informazione e al rispetto della pluralità di vedute in un dibattito pubblico importante.

Milano, 18 gennaio 2026 – “Eccomi qui a dover rendere conto dell'ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo". Esordisce così Fedez in una serie di stories di Instagram in cui smentisce le indiscrezioni – riportate oggi dal Fatto Quotidiano – sulla possibilità che il governo lo “ingaggi” come testimonial per il sì al referendum sulla giustizia. Il rapper ricostruisce i fatti, spiegando di essere stato raggiunto ieri da "insistenti telefonate" da un numero che non aveva in rubrica. Di qui lo scambio di messaggi. PRESSPHOTO Firenze, Palazzo Vecchio, 4° edizione Festival Luce! Nella foto Gherardo Colombo New Press Photo "Follia pura” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fedez e il referendum sulla giustizia: “Io testimonial del sì? Porcheria infondata, sul mio podcast ci sono solo sostenitori del no”

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica.

Il cantante Fedez ha commentato le recenti speculazioni sul suo ruolo come possibile testimonial del Sì in vista del referendum, definendole completamente infondate. In un messaggio, ha spiegato di essere stato contattato senza motivo e ha chiarito di non aver mai assunto posizioni ufficiali sulla consultazione. La questione ha suscitato attenzione, ma il cantante ha ribadito la sua volontà di mantenere una posizione neutra e rispettosa del dibattito pubblico.

