Referendum | Serracchiani ' per Nordio Parlamento sacro? Riforma mai discussa'

Carlo Nordio continua a lanciare frecciate ai politici e alle riforme mai discusse, secondo quanto dice la senatrice Serracchiani. Lei critica il ministro della Giustizia, che insiste nel parlare di un Parlamento “sacro”, mentre in realtà ancora nessuna vera discussione è partita. La questione resta aperta, e intanto i cittadini si chiedono quali passi ci siano davvero dietro le parole del governo.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Carlo Nordio continua imperterrito a prendere in giro l'intelligenza degli italiani. Oggi si erge a difensore della 'sacralità' del Parlamento, arrivando a definire addirittura 'blasfeme' le critiche alla riforma costituzionale sulla giustizia. Peccato che dimentichi un dettaglio fondamentale: quella riforma il Parlamento, nei fatti, non l'ha mai vista." Lo dichiara Debora Serracchiani, deputata e responsabile giustizia del Partito Democratico. "Il testo approvato dalle due Camere è esattamente identico a quello uscito dal Consiglio dei ministri. Identico parola per parola.

