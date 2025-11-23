Giustizia | Serracchiani ' Nordio conferma che riforma non risolve problemi'
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Nordio conferma oggi ancora una volta che la sua riforma costituzionale non risolve nessuno dei problemi della giustizia. Penose e imbarazzanti le parole su quanto fatto con altri provvedimenti". Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd. "Il Pnrr della giustizia è un fallimento, ed infatti hanno dovuto mettere in piedi un decreto per misure urgenti (dopo tre anni di governo?) che sposta i magistrati come Mussolini i suoi carrarmati, che addirittura prevede che una causa istruita a Trieste venga decisa per buona pace degli avvocati a Palermo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA Un traguardo storico reso possibile dall’impegno e dalla determinazione di Forza Italia! Una riforma che mette al centro il cittadino, per migliorare tempi e qualità della GIUSTIZIA e per bloccare una certa magistratura che us Vai su Facebook
Giustizia: Serracchiani, 'riforma Nordio non serve a italiani, ma a indebolire magistratura' - "I problemi reali della giustizia italiana non vengono minimamente affrontati dalla riforma voluta dal ministro Nordio. Secondo iltempo.it
Crescono i comitati per il No, la legge Nordio è un tassello dell’attacco governativo alla Costituzione - Entra in campo un’area di 120 associazioni che cercheranno di coinvolgerne tante altre per dare vita ad uno schieramento sociale il più ampio possibile per sostenere le ragioni del No, per fermare la ... Come scrive editorialedomani.it
Riforma della giustizia Nordio, scontro tra candidati in Puglia: Decaro contrario, Lobuono e Mangano a favore di separazione carriere - Durante il confronto su Telenorba, il tema della riforma giudiziaria divide i candidati alla presidenza, con posizioni nette e citazioni a Falcone sulla necessità di tutelare l’autonomia della magistr ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive