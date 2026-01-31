Referendum Nordio insiste | Il parlamento è sacro blasfemo dire che voglia controllare i pm

Il ministro Nordio difende la riforma, ribadendo che il Parlamento resta il luogo sacro della democrazia. In un’intervista, insiste sul fatto che non c’è intenzione di controllare i pm. Alcuni oppositori, però, continuano a insistere, chiedendo se davvero il governo voglia mettere sotto controllo la magistratura con questa modifica. La polemica resta aperta, mentre i cittadini si preparano a votare.

“Ma davvero voi credete che con questa riforma il governo intenda mettere la magistratura sotto il potere esecutivo?”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano, replica al presidente della Corte d’Appello. Nordio ha aggiunto di aver usato ieri il termine “blasfemo che ripeto e confermo”, considerando il Parlamento “una istituzione sacra”. “Io ho usato ieri davanti al signor presidente della Repubblica, e lo ripeto, il termine “blasfemo” – ha insistito – Lo ripeto e lo confermo ovviamente: la blasfemia non è soltanto una offesa verso la divinità, etimologicamente parlando, è un’ offesa verso una istituzione sacra, e poiché io ritengo il Parlamento una istituzione sacra, aver voluto attribuire al Parlamento una intenzione che non solo non ha e non ha mai avuto, ma che è scritta a chiarissime lettere in termini contrari, la ritengo una blasfemia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 si è trasformata in un vero scontro tra il governo e i giudici.

