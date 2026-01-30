Protesta contro il voto non agevolato ai fuori sede per il referendum sulla giustizia

Gli studenti e i lavoratori fuori sede protestano contro le regole di voto che non facilitano la loro partecipazione alle elezioni del 22 e 23 marzo. Molti di loro si sentono esclusi e criticano le modalità di voto, che rendono difficile esercitare il diritto di voto lontano da casa. La polemica monta mentre si avvicinano le date del referendum, e le richieste di modifiche si fanno sempre più forti.

Sabato presidio in Piazza dei Signori contro il respingimento del Governo agli emendamenti che avrebbero permesso a 5 milioni di elettori di votare nel comune di domicilio Il prossimo 22 e 23 marzo, i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia, ma per milioni di italiani fuori sede la partecipazione non verrà agevolata. Il Governo Meloni ha bocciato il tentativo, promosso da alcuni parlamentari delle opposizioni, di consentire il voto nel comune di domicilio temporaneo per chi abita lontano dalla propria residenza. La commissione Affari costituzionali alla Camera ha respinto gli emendamenti presentati da Partito Democratico, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra e Più Europa, confermando una linea di contrarietà che la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro ha motivato con ragioni tecniche e tempistiche ristrette.

