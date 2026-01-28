Referendum giustizia oggi arriva il decreto ma rischia di saltare il voto ai fuori sede sperimentato già per due anni La protesta del Pd

Oggi alla Camera si discute il decreto che stabilisce il calendario del referendum sulla giustizia. Tuttavia, ci sono rischi che il voto dei fuori sede possa saltare, come già successo negli ultimi due anni. Intanto, il Pd protesta contro questa possibile esclusione e chiede chiarimenti sulle modalità di voto.

La data del referendum sulla giustizia si avvicina e oggi, alla Camera, si compie un primo passo verso il calendario che accompagnerà il Paese alle urne. In Commissione Affari costituzionali, verrà votato il decreto legge sul referendum, che stabilisce le regole per lo svolgimento delle consultazioni: dalle modalità di voto, fino all’organizzazione degli appuntamenti elettorali per agevolare la partecipazione dei cittadini. C’è però un tema a cui il centrosinistra guarda con particolare attenzione: l’emendamento sul voto fuori sede, presentato dal Partito democratico. «Alle scorse Europee la maggioranza ha approvato una sperimentazione che riguardava solo gli studenti.🔗 Leggi su Open.online

La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum.

Il Pd ha in programma una conferenza stampa con Schlein per discutere le modalità di voto fuori sede in vista del prossimo referendum.

