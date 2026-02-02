Referendum giustizia il Gruppo Agende Rosse di Ferrara aderisce al comitato per il ' No'

Il Gruppo Agende Rosse di Ferrara ha deciso di sostenere il ‘No’ al referendum costituzionale. La decisione è stata presa senza esitazioni, in risposta alla nascita del comitato cittadino che si oppone alla riforma. Ora, i membri del gruppo sono pronti a partecipare attivamente alla campagna, per spiegare le ragioni del loro no e coinvolgere altri cittadini.

Il Gruppo Agende Rosse di Ferrara ha aderito “senza esitazioni” al Comitato cittadino per il ‘No’ in vista del prossimo referendum costituzionale, recentemente costituitosi anche a Ferrara. L’iniziativa locale si inserisce nel più ampio quadro del Comitato nazionale per il ‘No’, presieduto da Giovanni Maria Bachelet, che ha già raccolto l’adesione di numerose associazioni culturali e civiche italiane. Secondo il Gruppo Agende Rosse Ferrara, “eventuali violazioni delle regole o intrecci impropri tra politica e magistratura non possono e non devono ricadere sui cittadini. Tali criticità, infatti, non possono giustificare interventi sulla Costituzione promossi da una classe politica oggi sempre meno credibile, come dimostra l’ampia astensione di una parte significativa degli (ex) elettori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Referendum Demos Arezzo aderisce al Comitato Referendum Giustizia Demos Arezzo ha confermato la propria adesione al Comitato Referendum Giustizia «Giusto dire no». Referendum sulla giustizia: la sindaca di Baronissi aderisce alla raccolta firme per il "no", intanto Forza Italia annuncia il Comitato in favore del "si" Il referendum sulla giustizia ha raggiunto un importante traguardo con oltre 500. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ferrara Referendum Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; In Cassazione oltre 550mila firme per il referendum sulla giustizia promosso dal gruppo dei 15; Referendum Giustizia, nel Chianti nasce il comitato per il No; Referendum sulla giustizia, il Tar del Lazio respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo. Il ministro Nordio: Soddisfatto della sentenza. Referendum giustizia 2026, Sì ancora in testa nei sondaggi: il No rimonta e si avvicinaIl referendum sulla giustizia 2026 si avvicina. Il Sì ancora in vantaggio, al 56,3%, ma risulta in calo. Rimonta invece il No, al 43,7%. Sale anche l’affluenza, ora al 48%. Ecco la media degli ultimi ... fanpage.it Referendum giustizia, costituito a Crotone comitato per il NoReferendum giustizia: a Crotone parte la mobilitazione per il NO. Obiettivo: difendere la Costituzione e l'indipendenza della magistratura. ilcrotonese.it La magia di Bardonecchia imbiancata (foto di Mar Strattino dal gruppo Bardolovers) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.