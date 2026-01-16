Referendum sulla giustizia | la sindaca di Baronissi aderisce alla raccolta firme per il no intanto Forza Italia annuncia il Comitato in favore del si
Il referendum sulla giustizia ha raggiunto un importante traguardo con oltre 500.000 firme raccolte, segnalando un forte interesse pubblico. La sindaca di Baronissi si unisce alla campagna per il
“Il superamento delle 500.000 firme necessarie per il referendum contro la riforma della giustizia voluta da Meloni e Nordio rappresenta un risultato straordinario e inequivocabile. In pochi giorni, cittadini e cittadine hanno dimostrato con determinazione quanto sia forte il loro interesse per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia”
Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia, Grosso presidente del Comitato del No. Da lunedì la raccolta firme della maggioranza
Le Pillole di Francesco Vitulano; Fiom Avellino, Morsa: “Serve confronto, non preclusioni ideologiche”; Il Santo del giorno: S. Marcello papa.
Baronissi, Referendum sulla Giustizia. Sindaca Petta: “Aderisco all’appello del comitato per il NO” - La Sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI: "Un'iniziativa che tutela l'autonomia locale e i principi di un sistema giudiziario ... sciscianonotizie.it
Baronissi, la sindaca Petta aderisce all’appello per il No al referendum sulla giustizia - La sindaca di Baronissi, Anna Petta, e membro del Consiglio nazionale di ALI, annuncia la propria adesione all’appello del comitato per il No al referendum sulla giustizia, sottolineando il valore pol ... irpiniaoggi.it
Baronissi, la Sindaca: “Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia” - 000 firme necessarie per il referendum contro la riforma della giustizia voluta da Meloni e Nordio rappresenta un risultato ... napolivillage.com
Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini
In fondo il referendum sulla giustizia non è difficile da capire e da spiegare. Funziona così: il punto non é separare i giudici dai pm, ma casomai separare Nordio dalla giustizia. E alla svelta, anche. Punto. - facebook.com facebook
Sondaggi referendum giustizia, "Sì" in vantaggio con oltre la metà dei voti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.