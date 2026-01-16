Referendum sulla giustizia | la sindaca di Baronissi aderisce alla raccolta firme per il no intanto Forza Italia annuncia il Comitato in favore del si

Il referendum sulla giustizia ha raggiunto un importante traguardo con oltre 500.000 firme raccolte, segnalando un forte interesse pubblico. La sindaca di Baronissi si unisce alla campagna per il

“Il superamento delle 500.000 firme necessarie per il referendum contro la riforma della giustizia voluta da Meloni e Nordio rappresenta un risultato straordinario e inequivocabile. In pochi giorni, cittadini e cittadine hanno dimostrato con determinazione quanto sia forte il loro interesse per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

