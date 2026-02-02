Referendum giustizia 2026 Sì ancora in testa nei sondaggi | il No rimonta e si avvicina

Il referendum sulla giustizia del 2026 si avvicina. I sondaggi mostrano ancora il Sì in testa, con il 56,3%, ma il vantaggio si sta riducendo. Il No sta risalendo e si avvicina, creando un clima di incertezza tra gli elettori.

Il referendum sulla giustizia 2026 si avvicina. Il Sì ancora in vantaggio, al 56,3%, ma risulta in calo. Rimonta invece il No, al 43,7%. Sale anche l'affluenza, ora al 48%. Ecco la media degli ultimi sondaggi realizzata da Bidimedia.

