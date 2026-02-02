Referendum cercasi scrutatori | via alle domande per chi è già iscritto all' albo

Da lunedì 2 febbraio, gli iscritti all’albo degli scrutatori di Lugo possono già chiedere di essere scelti per il referendum di marzo 2026. L’ufficio elettorale riceve le domande fino a sabato 21 febbraio. Chi si vuole offrire ha poco tempo per farsi trovare pronto, perché la chiamata potrebbe arrivare a breve.

La commissione elettorale comunale darà precedenza ai disoccupati, a chi è in mobilità o in cassa integrazione, agli esodati e agli studenti A partire da lunedì 2 e fino a sabato 21 febbraio tutti gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lugo possono comunicare all’ufficio elettorale la propria disponibilità a essere designati quali scrutatori in occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026. Gli scrutatori saranno impegnati sabato 21 marzo dalle 16 per la costituzione del seggio fino al termine delle operazioni; domenica 22 marzo dalle 7 alle 23; lunedì 23 marzo dalle 7 fino al termine dello spoglio delle schede.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Lugo Referendum

A Chieti, si aprono le iscrizioni per gli aspiranti scrutatori in vista del referendum popolare confermativo della legge costituzionale previsto il 22 e 23 marzo 2026.

Durante un'ispezione della Guardia di Finanza a Baiano, è emerso che una dottoressa, pur essendo laureata in Medicina, esercitava senza essere iscritta all’Albo professionale e senza regolare posizione fiscale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Ultime notizie su Lugo Referendum

Argomenti discussi: Scrutatori cercasi per il referendum: priorità a chi è senza lavoro e a chi studia; Referendum di Marzo 2026, il comune cerca scrutatori anche tra i non iscritti all’albo.

Sant’Agnello. Via alle domande per scrutatori al referendumA Sant’Agnello sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse a svolgere la funzione di scrutatore in occasione del referendum costituzionale per la riforma della ... sorrentopress.it

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ecco come diventare scrutatori ai seggiL’opportunità è rivolta a tutti i residenti maggiorenni, anche se non iscritti all’Albo comunale degli scrutatori. ilpiacenza.it

Referendum: cercasi presidenti e scrutatori di seggio a Tivoli - facebook.com facebook