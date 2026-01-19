Medico non iscritto all' albo e sconosciuto al fisco | scatta la denuncia

Durante un'ispezione della Guardia di Finanza a Baiano, è emerso che una dottoressa, pur essendo laureata in Medicina, esercitava senza essere iscritta all’Albo professionale e senza regolare posizione fiscale. Questa situazione ha portato alla segnalazione alle autorità competenti, evidenziando le conseguenze di esercitare una professione medica senza i necessari requisiti e regolarità amministrative.

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, a seguito dell’avvio di un’attività ispettiva nei confronti di uno studio medico hanno riscontrato che, la professionista, una dottoressa con laurea in Medicina, esercitasse in assenza della necessaria iscrizione all’Albo dei Medici e senza l’apertura della partita Iva. L'intervento delle Fiamme Gialle ha permesso di portare alla luce uno studio medico "fantasma", perfettamente allestito all'interno dell'abitazione privata ma privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria e amministrativa necessaria per l'avvio dell'attività.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Medici senza carriere: ricette specialistiche: avvocati e CAF inviano i clienti dal medico, scatta il rischio denuncia Leggi anche: Rifiuti speciali vicino al cimitero: scatta la denuncia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ordine dei Medici di Napoli su uomo arrestato con 50 kg di hashish in auto: “Non è un medico” - La precisazione è dovuta, visto che tutti i principali canali d’informazione locali e nazionali hanno invece attribuito a questo individuo ... quotidianosanita.it È molto semplice! Vai su https://emiliaromagna.celiachia.it/iscriviti/ Seleziona il tipo di iscrizione che vuoi fare: socio ordinario, socio famigliare (cioè se in famiglia hai già un socio iscritto), socio sostenitore o socio medico. Inserisci tutti i dati richiesti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.