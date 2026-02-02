Recanatese peccato | sono due punti persi

La Recanatese esce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Contro San Marino, i giallorossi non sono riusciti a conquistare i tre punti e devono accontentarsi di un 1-1. La squadra ha avuto diverse occasioni, ma alla fine il risultato non cambia. I giocatori hanno dato tutto in campo, ma non sono riusciti a sfruttare alcune opportunità per portare a casa la vittoria. Ora, bisogna rimboccarsi le maniche e concentrarsi sulla prossima partita.

San Marino 1 Recanatese 1 SAN MARINO: Meli, Muteba, Brighi, Ziello, Ale, Barsi, Wanchope, Gasperoni (28’ st Masala), Della Salandra (14’ st Giacomini), Milazzo (8’ st Di Palma), Cum (8’ st Sambou). A disp.: Sibilano, Mwape, Omoruyi, Volpe. All.: Ingenito. RECANATESE: Zavaglia, Giusti, Mordini, Carano (23’ st Paoltroni), Fiumanò, Eleuteri (23’ st Di Francesco), Pesaresi (28’ st Ciccanti), Ferro, Nanapere, D’Angelo, Chiarella (15’ st Pierfederici). A disp.: Mezzelani, Cocino, Gori, Sampaolesi, Morichetta. All.: Pagliari. Arbitro: D’Agnillo di Vasto (assistenti Puggina di Este e Lentini di Milano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

