Mkhitaryan | Delusione per i punti persi Le assenze sono…

Mkhitaryan si mostra deluso dopo la partita al Signal Iduna Park. L’Inter ha perso punti importanti contro il Borussia Dortmund, e il centrocampista armeno non nasconde la sua amarezza. Le assenze di alcuni giocatori sono pesate e si sono fatte sentire sulla squadra. Ora i nerazzurri devono trovare subito le energie per reagire in vista delle prossime sfide di Champions League.

Mkhitaryan. Al Signal Iduna Park gialloneri e nerazzurri si sono giocati tutto, con l’ Inter chiamata a reagire dopo un percorso complicato in Champions League. La risposta è arrivata sul campo: la squadra di Cristian Chivu ha centrato una vittoria di prestigio che interrompe il filone negativo e rilancia le ambizioni. Il successo è maturato grazie a una prova di grande solidità collettiva, soprattutto dal punto di vista difensivo. A sottolinearlo è stato Henrikh Mkhitaryan nel post partita ai microfoni di InterTV: “ Abbiamo lavorato benissimo come squadra a livello difensivo “, ha spiegato il centrocampista armeno, evidenziando come la compattezza sia stata la base su cui costruire la vittoria.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

