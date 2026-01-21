Gutierrez dopo Copenaghen | Persi due punti ma fiducia

Dopo il pareggio di Copenaghen, Gutierrez ha commentato: “Abbiamo perso due punti, ma la fiducia nel gruppo rimane intatta.” La partita ha lasciato sentimenti contrastanti in casa Napoli, evidenziando l’importanza di mantenere l’approccio positivo nonostante il risultato. La squadra continuerà a lavorare con determinazione per migliorare e affrontare con fiducia le prossime sfide.

Il pareggio di Copenaghen lascia sensazioni contrastanti in casa Napoli. Nel dopo gara di Champions League, a parlare in mixed zone è stato Miguel Gutierrez, che ha fotografato con lucidità lo stato d'animo del gruppo e il momento complicato vissuto dalla squadra, falcidiata dalle assenze. "C'è un po' di amaro in bocca perché pensavamo di dover vincere questa sera e credo che avessimo la partita sotto controllo. Poi, alla fine, ci è sfuggita e abbiamo perso due punti. Però non stiamo vivendo un momento in cui abbiamo molti giocatori a disposizione: ci sono tanti infortunati e credo che tutti stiamo facendo uno sforzo per cercare sempre di ottenere il massimo rendimento dalle partite.

