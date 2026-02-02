L’azzurra Rebecca Passler positiva al doping | è il primo caso delle Olimpiadi di Milano-Cortina

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, Rebecca Passler, atleta italiana, è risultata positiva al doping. È il primo caso di questa edizione delle Olimpiadi invernali, che mette sotto i riflettori le sfide e le tensioni che accompagnano i giochi.

A pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione, è fra la spedizione italiana che si registra il primo caso di doping delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratta, scrive Repubblica, di Rebecca Passler, atleta di biathlon, risultata positiva a un controllo. La sostanza ritrovata nelle analisi sarebbe il letrozolo, un inibitore usato abitualmente per trattare pazienti oncologici. In aggiornamento.

