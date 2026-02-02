Rebecca Passler azzurra del biathlon positiva ad un test | primo caso di doping a Milano Cortina

Rebecca Passler, la biatleta azzurra, è risultata positiva a un test antidoping. È il primo caso di doping tra gli atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina. La notizia arriva poche settimane prima dell’inizio dei Giochi e mette in allarme la squadra italiana. La Passler aveva già affrontato controlli fuori competizione, e ora si attende la sua posizione ufficiale. La sua presenza nel team olimpico potrebbe essere a rischio, e il caso apre un’altra ferita nel mondo dello sport italiano.

Rebecca Passler, presente tra gli atleti azzurri qualificati e convocati per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stata trovata positiva ad un controllo antidoping out competition. L'azzurro è inserita nella squadra femminile di biathlon.

