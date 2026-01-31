Il giornalista Fabio Ravezzani commenta il possibile arrivo di Mateta al Milan. Secondo lui, si tratta di un’operazione interessante, anche se resta un punto interrogativo sulla reale fattibilità. Nei prossimi giorni si aspetta una risposta definitiva, mentre il club continua a valutare le opzioni sul mercato.

Continua il calciomercato del Milan: per l'attacco i rossoneri potrebbero chiudere con il colpo Mateta dal Crystal Palace. Una pedina che rinforzerebbe molto il reparto di Massimiliano Allegri per la seconda parte della stagione. A parlare del possibile arrivo dell'attaccante francese ci pensa anche il giornalista Fabio Ravezzani con un paio di post sul social X. Ecco il suo pensiero. "A me Mateta pare un’operazione molto interessante. Lo dicevo per la Juve, lo confermo per il Milan. Poi, resta l’interrogativo su come si ambienterà nel calcio italiano. I calciatori molto fisici, però, faticano sempre meno rispetto a quelli tecnici". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Mateta operazione interessante per il Milan. Resta un interrogativo”

Approfondimenti su Mateta Milan

Il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato, confermando l’interesse per Mateta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mateta Milan

Argomenti discussi: Ravezzani: Stanno chiudendo operazione di mercato molto interessante. Poi parla di Conte; Ravezzani: Mateta-Milan operazione molto interessante. E' solo rebus ambientamento; Ravezzani: Operazione Mateta molto interessante. Lo dicevo per la Juve, lo confermo per il Milan; L’agente di Mateta atteso a Milano: il Milan proverà a chiudere tra stasera e domani.

Ravezzani: Operazione Mateta molto interessante. Lo dicevo per la Juve, lo confermo per il MilanIl direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, ha detto la sua sull'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, a lungo inseguito dalla Juventus e adesso dato vicinissimo al ... tuttojuve.com

Ravezzani: Mateta operazione di Furlani. Se così fosse l'influenza di Tare sarebbe ininfluenteIntervenuto su propri profili social, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato dell'operazione Jean-Philippe Mateta, prossima alla sua conclusione, entrando nello specifico parlando di ... milannews.it

: La sessione invernale di calciomercato sta per entrare nelle sue ore finali. Dal rinnovo di Maignan all’arrivo di Mateta, passando per l’addio di Nkunku fino facebook

Un giorno voglio sapere cos'ha fatto il milan a Ravezzani x.com