Pediatri a Roma sempre meno e con troppi assistiti | la mappa dei quartieri in cui mancano di più
In alcune zone di Roma, come il litorale, il municipio delle Torri e il XIV municipio, la presenza di pediatri di libera scelta è molto limitata, con molti medici che seguono un numero di assistiti superiore ai limiti stabiliti. Questa situazione evidenzia un’area di criticità nel servizio pediatrico, con conseguenze potenzialmente negative sulla qualità dell’assistenza ai bambini nei quartieri più colpiti.
L’area del litorale romano, il municipio delle Torri e il XIV: sono alcuni dei territori nei quali i pediatri di libera scelta seguono il maggior numero di bambini, con numeri sopra il massimale dei mille assistiti recentemente aggiornato dall’accordo collettivo nazionale.Ma, in tutta la città. 🔗 Leggi su Romatoday.it
