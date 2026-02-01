Ruba pistola e sparapolizia lo ferisce

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio a Milano, nella zona di Rogoredo. Un uomo ha rubato una pistola e ha aperto il fuoco contro gli agenti della polizia. Durante l’assalto, gli agenti hanno reagito e lo hanno ferito gravemente. L’uomo è ora in condizioni critiche, trasportato d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

17.50 Sparatoria a Milano, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. L'uomo è stato colpito ed è gravissimo. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. Il rapinatore alla vista della volante ha esploso diversi colpi contro l'auto e gli agenti hanno risposto al fuoco ferendolo. E' ricoverato al Niguarda in codice rosso. Una sparatoria si è verificata ieri in pieno giorno a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo. L'uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio. Nella stessa zona nel 2016 aveva cercato di rubare la pistola a un poliziotto

