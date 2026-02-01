Milano | rapinatore sottrae la pistola a un agente la polizia lo ferisce

Un rapinatore ha tentato di fuggire con l’arma di una guardia giurata a Milano, zona Rogoredo. Dopo aver sottratto la pistola, ha colpito l’uomo e ha tentato di sparire. La polizia lo ha intercettato e, nel tentativo di bloccarlo, sono iniziati gli spari. L’uomo è stato ferito durante lo scontro a fuoco e ora si trova in ospedale sotto stretta sorveglianza.

AGI - Un rapinatore è stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano in zona Rogoredo. L'uomo, dopo aver sottratto l'arma a una guardia giurata lo ha violentemente percosso e successivamente, una volta intercettato dalla polizia, ha ingaggiato con gli agenti uno scontro a fuoco. L'uomo, un cittadino cinese di 30 anni irregolare in Italia, è ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Nessuno dei poliziotti è rimasto ferito. Il giovane è stato colpito da un agente delle Uopi, le unità operative di pronto intervento, al volto e a una spalla dopo che quest'ultimo ha esploso almeno tre colpi contro l'auto di servizio con una pistola rubata poco prima a una guardia giurata.

