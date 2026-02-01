Milano | rapinatore sottrae la pistola a un agente la polizia lo ferisce

Da agi.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rapinatore ha tentato di fuggire con l’arma di una guardia giurata a Milano, zona Rogoredo. Dopo aver sottratto la pistola, ha colpito l’uomo e ha tentato di sparire. La polizia lo ha intercettato e, nel tentativo di bloccarlo, sono iniziati gli spari. L’uomo è stato ferito durante lo scontro a fuoco e ora si trova in ospedale sotto stretta sorveglianza.

AGI - Un rapinatore è stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano  in zona Rogoredo. L'uomo, dopo aver  sottratto l'arma a una guardia giurata  lo ha violentemente percosso e successivamente, una volta intercettato dalla polizia, ha ingaggiato con gli agenti uno scontro a fuoco.  L'uomo, un  cittadino cinese di 30 anni  irregolare in Italia, è ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Nessuno dei poliziotti è rimasto ferito.     Il giovane è stato colpito da un agente delle  Uopi, le  unità operative di pronto intervento, al volto e a una spalla dopo che quest'ultimo ha esploso almeno tre colpi contro l'auto di servizio con una  pistola rubata  poco prima a una  guardia giurata. 🔗 Leggi su Agi.it

milano rapinatore sottrae la pistola a un agente la polizia lo ferisce

© Agi.it - Milano: rapinatore sottrae la pistola a un agente, la polizia lo ferisce

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Sparatoria a Milano: rapinatore sottrae la pistola a una guardia, polizia lo ferisce

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano.

Milano, ruba una pistola e spara contro volanti: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo»

Una nuova sparatoria scuote Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano, sparatoria con la polizia: morto un ventenne

Video Milano, sparatoria con la polizia: morto un ventenne

Ultime notizie su Milano Rogoredo

milano rapinatore sottrae laSparatoria a Milano: rapinatore sottrae la pistola a una guardia, polizia lo ferisceAGI - Un rapinatore è stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano. L'uomo avrebbe sottratto l'arma a una guardia giurata dopo averlo percosso e successivamente, una volta intercettato dalla ... msn.com

milano rapinatore sottrae laMilano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.