Ranucci la richiesta Rai | Limitare le presenze a La7

La Rai chiede a Sigfrido Ranucci di ridurre le sue apparizioni su La7. La Direzione Editoriale ha inviato una comunicazione interna, chiedendo al giornalista di limitare le sue partecipazioni in trasmissioni di altri network per non influenzare troppo l’offerta informativa e concentrare l’attenzione sul suo libro ‘Navigare senza paura’. La decisione ha suscitato reazioni e qualche polemica nel mondo dell’informazione.

In una comunicazione interna dalla Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa è stato ribadito a Sigfrido Ranucci di limitare la sua presenza in altre trasmissioni competitor per promuovere il suo libro 'Navigare senza paura'. Il conduttore di Report, e vicedirettore Rai ad personam, nell'ultima settimana è stato ospite di tre programmi su La7, a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, diMartedì di Giovanni Floris e In Altre Parole di Massimo Gramellini. Da ambienti Rai, si sottolinea che non si tratta di un richiamo o di un provvedimento disciplinare, quanto invece dell'invito al rispetto di regole che valgono per qualsiasi dipendente di viale Mazzini.

